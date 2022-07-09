Росіяни обстріляли ракетами центральну частину Харкова: постраждала 12-річна дівчинка

Окупанти завдали удару по центральній частині міста. За попередньою інформацією, удар, було завдано балістичною ракетою "Іскандер".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок російського обстрілу Харкова травмовано шістьох мирних мешканців. Крім того, серед потерпілих є 12-річна дівчинка. Один зі снарядів влучив у двоповерховий будинок, що призвело до його руйнування. Пошкоджено сусідні будинки.

Наразі на місці удару тривають першочергові слідчі дії. Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

Як повідомлялося, протягом минулох доби російські війська обстрілювали Харківську область, але по Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував. Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі "цілі" вражала російська "армія".

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