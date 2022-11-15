Росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг

Людей просять бути в укриттях.
Російські окупаційні війська 15 листопада атакували Кривий Ріг.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Не виходимо з укриттів", - написав Олександр Вілкул.
Перед цим повідомлялося, що у Кривому Розі під час масштабної повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.
Нагадаємо, в Хмельницькій області під час масованої ракетної атаки РФ є прильоти. Окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.
Крім того, російські війська вдарили ракетами по Кременчуцькому районі на Полтавщині.
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