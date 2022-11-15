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Росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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664
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Росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Людей просять бути в укриттях.

Російські окупаційні війська 15 листопада атакували Кривий Ріг.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Декілька ракетних ударів. Не виходимо з укриттів", - написав Олександр Вілкул.

Перед цим повідомлялося, що у Кривому Розі під час масштабної повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. 

Нагадаємо, в Хмельницькій області під час масованої ракетної атаки РФ є прильоти. Окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури. В частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання.

Крім того, російські війська вдарили ракетами по Кременчуцькому районі на Полтавщині.

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Дата публікації
Перегляди
664
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