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Россияне обстреляли ракетами Кривой Рог

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
794
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли ракетами Кривой Рог

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Людей просят быть в укрытиях.

Российские оккупационные войска 15 ноября атаковали Кривой Рог.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Несколько ракетных ударов. Не выходим из укрытий", — написал Александр Вилкул.

Перед этим сообщалось, что в Кривом Роге во время масштабной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Напомним, в Хмельницкой области во время массированной ракетной атаки РФ есть прилеты. оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение.

Кроме того, российские войска ударили ракетами по Кременчугскому району Полтавской области.

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Дата публикации
Просмотры
794
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