Росіяни обстрілюють Краматорськ: людей просять перебувати в укриттях

Повітряну тривогу на Донеччині оголосили о 08:53.
Зранку у п'ятницю, 6 січня, Краматорськ на Донеччині обстрілює армія Російськї Федерації.
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
"Краматорськ під обстрілом. Сидіть в укриттях", - написав він.
До слова, повітряну тривогу в Донецькій області оголосили о 08:53.
Як повідомлялося, армія Російської Федерації двічі за ніч проти 6 січня обстрілювала з артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщинi. Вдарили по двох громадах. Минулося без потерпілих.
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