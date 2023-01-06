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Росіяни обстрілюють Краматорськ: людей просять перебувати в укриттях

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
157
Час на прочитання
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Росіяни обстрілюють Краматорськ: людей просять перебувати в укриттях

Фото: Associated Press

Повітряну тривогу на Донеччині оголосили о 08:53.

Зранку у п'ятницю, 6 січня, Краматорськ на Донеччині обстрілює армія Російськї Федерації.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Краматорськ під обстрілом. Сидіть в укриттях", - написав він.

До слова, повітряну тривогу в Донецькій області оголосили о 08:53. 

Як повідомлялося, армія Російської Федерації двічі за ніч проти 6 січня обстрілювала з артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщинi. Вдарили по двох громадах. Минулося без потерпілих.

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Дата публікації
Перегляди
157
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