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На Прикарпатті можливі звуки вибухів: в ОВА назвали причини

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Прикарпатті можливі звуки вибухів: в ОВА назвали причини

Відбуватимуться навчання військовослужбовців.

У п'ятницю, 6 січня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Місцева влада просить людей не хвилюватися.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На Прикарпатті будуть відбуватися навчання українських захисників, наголосила вона. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - повідомила Онищук.

Нагадаємо, напередодні на Київщині, у Вишгородському районі, проводилии навчання для саперів. Зокрема, вони відпрацьовували навички вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. 

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Дата публікації
Перегляди
300
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