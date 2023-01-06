На Прикарпатті можливі звуки вибухів: в ОВА назвали причини

Відбуватимуться навчання військовослужбовців.
У п'ятницю, 6 січня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Місцева влада просить людей не хвилюватися.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
На Прикарпатті будуть відбуватися навчання українських захисників, наголосила вона. Саме тому можуть бути характерні звуки.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - повідомила Онищук.
Нагадаємо, напередодні на Київщині, у Вишгородському районі, проводилии навчання для саперів. Зокрема, вони відпрацьовували навички вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.
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