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На Прикарпатье возможны звуки взрывов: в ОВА назвали причины

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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На Прикарпатье возможны звуки взрывов: в ОВА назвали причины

Пройдут учения военнослужащих.

В пятницу, 6 января, жители Прикарпатья могут слышны звуки взрывов. Местные власти просят людей не волноваться.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

На Прикарпатье будут проходить обучение украинских защитников, подчеркнула она. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — сообщила Онищук.

Напомним, накануне в Киевской области, в Вышгородском районе, проводили обучение для саперов. В частности, они отрабатывали навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

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Дата публикации
Просмотры
590
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