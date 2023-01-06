Украина заняла 15 место среди сильнейших армий мира: список

Стал известен рейтинг военной силы 2023 года.

Исследователи провели ранжирование стран мира на основе имеющейся огневой мощи.

Об этом пишет Global Firepower.

В окончательном рейтинге используются более 60 отдельных факторов для определения оценки определенной страны с категориями, начиная от количества военных подразделений и финансового состояния до материально-технических возможностей и географии.

Уникальная формула исследования позволяет меньшим, более технологически продвинутым, государствам конкурировать с большими, менее развитыми государствами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов применяются для дальнейшего усовершенствования списка, который составляется ежегодно.

Для осмотра учтено в общей сложности 145 мировых государств.

Рейтинг сильнейших армий мира

США. Россия. Китай. Индия. Великобритания. Северная Корея. Пакистан. Япония. Франция. Италия. Турция. Бразилия. Индонезия. Египет. Украина. Австралия. Иран. Израиль. Вьетнам. Польша.

Закрывают этот рейтинг Молдова, Бенин и Бутан.

Рейтинг Украины среди сильнейших стран мира

Напомним, что в прошлом году Украина поднялась на три строчки в рейтинге сильнейших армий мира.

В начале 2022 года украинская армия занимала 22 место среди 140 мощнейших армий мира.

В 2021 году мы были на 25 месте.

В 2020 году Украина занимала 27 место.

К примеру, в 2014 году в рейтинге сильнейших армий мира Украина поднялась на 21 место.

Читайте также:

Зеленский за 5 января: еще одна Patriot для Украины и обращение к россиянам