Украина заняла 15 место среди сильнейших армий мира: список

Стал известен рейтинг военной силы 2023 года.
Исследователи провели ранжирование стран мира на основе имеющейся огневой мощи.
Об этом пишет Global Firepower.
В окончательном рейтинге используются более 60 отдельных факторов для определения оценки определенной страны с категориями, начиная от количества военных подразделений и финансового состояния до материально-технических возможностей и географии.
Уникальная формула исследования позволяет меньшим, более технологически продвинутым, государствам конкурировать с большими, менее развитыми государствами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов применяются для дальнейшего усовершенствования списка, который составляется ежегодно.
Для осмотра учтено в общей сложности 145 мировых государств.
Рейтинг сильнейших армий мира
- США.
- Россия.
- Китай.
- Индия.
- Великобритания.
- Северная Корея.
- Пакистан.
- Япония.
- Франция.
- Италия.
- Турция.
- Бразилия.
- Индонезия.
- Египет.
- Украина.
- Австралия.
- Иран.
- Израиль.
- Вьетнам.
- Польша.
Закрывают этот рейтинг Молдова, Бенин и Бутан.
Рейтинг Украины среди сильнейших стран мира
Напомним, что в прошлом году Украина поднялась на три строчки в рейтинге сильнейших армий мира.
В начале 2022 года украинская армия занимала 22 место среди 140 мощнейших армий мира.
В 2021 году мы были на 25 месте.
В 2020 году Украина занимала 27 место.
К примеру, в 2014 году в рейтинге сильнейших армий мира Украина поднялась на 21 место.
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