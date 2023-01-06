Україна посіла 15 місце серед найсильніших армій світу: список

Став відомий рейтинг військової сили 2023 року.
Дослідники провели ранжування країн світу на основі наявної вогневої потужності.
Про це пише Global Firepower.
У остаточному рейтингу використовується понад 60 окремих факторів для визначення оцінки певної країни з категоріями, починаючи від кількості військових підрозділів і фінансового стану до матеріально-технічних можливостей і географії.
Унікальна формула дослідження дозволяє меншим, більш технологічно просунутим, державам конкурувати з більшими, менш розвиненими державами, а спеціальні модифікатори у вигляді бонусів і штрафів застосовуються для подальшого вдосконалення списку, який складається щорічно.
Для огляду враховано загалом 145 світових держав.
Рейтинг найсильніших армій світу
- США.
- Росія.
- Китай.
- Індія.
- Велика Британія.
- Північна Корея.
- Пакистан.
- Японія.
- Франція.
- Італія.
- Туреччина.
- Бразилія.
- Індонезія.
- Єгипет.
- Україна.
- Австралія.
- Іран.
- Ізраїль.
- В'єтнам.
- Польща.
Закривають цей рейтинг Молдова, Бенін і Бутан.
Рейтинг України серед найсильніших країн світу
Нагадаємо, що торік Україна піднялась на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу.
На початку 2022 року українська армія займала 22 місце серед 140 найпотужніших армій світу.
У 2021 ми були на 25 місці.
У 2020 році Україна займали 27 місце.
Наприклад, у 2014 році у рейтингу найсильніших армій світу Україна піднялася на 21 місце.
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