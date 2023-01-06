Україна посіла 15 місце серед найсильніших армій світу: список

Став відомий рейтинг військової сили 2023 року.

Дослідники провели ранжування країн світу на основі наявної вогневої потужності.

Про це пише Global Firepower.

У остаточному рейтингу використовується понад 60 окремих факторів для визначення оцінки певної країни з категоріями, починаючи від кількості військових підрозділів і фінансового стану до матеріально-технічних можливостей і географії.

Унікальна формула дослідження дозволяє меншим, більш технологічно просунутим, державам конкурувати з більшими, менш розвиненими державами, а спеціальні модифікатори у вигляді бонусів і штрафів застосовуються для подальшого вдосконалення списку, який складається щорічно.

Для огляду враховано загалом 145 світових держав.

Рейтинг найсильніших армій світу

США. Росія. Китай. Індія. Велика Британія. Північна Корея. Пакистан. Японія. Франція. Італія. Туреччина. Бразилія. Індонезія. Єгипет. Україна. Австралія. Іран. Ізраїль. В'єтнам. Польща.

Закривають цей рейтинг Молдова, Бенін і Бутан.

Рейтинг України серед найсильніших країн світу

Нагадаємо, що торік Україна піднялась на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу.

На початку 2022 року українська армія займала 22 місце серед 140 найпотужніших армій світу.

У 2021 ми були на 25 місці.

У 2020 році Україна займали 27 місце.

Наприклад, у 2014 році у рейтингу найсильніших армій світу Україна піднялася на 21 місце.

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