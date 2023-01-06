Россияне обстреливают Краматорск: людей просят находиться в укрытиях

Воздушную тревогу в Донецкой области объявили в 08:53.

Утром в пятницу, 6 января, Краматорск в Донецкой области обстреливает армия Российской Федерации.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Краматорск под обстрелом. Сидите в укрытиях", — написал он.

К слову, воздушная тревога в Донецкой области была объявлена в 08:53.

Как сообщалось, армия Российской Федерации дважды за ночь на 6 января обстреливала из артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине. Ударили по двум громадам. Прошло без пострадавших.

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