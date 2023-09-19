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Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ: троє загиблих

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ: троє загиблих

Обстріл. / Фото: Associated Press

На місці працюють усі відповідні служби.

У вівторок, 19 вересня, російські окупаційні війська  завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області. Є жертви.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару окупаційних військ загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Очільник ОВА наголошує, що інформація уточнюється.

"Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, 19 вересня, близько 4 ранку, окупанти завдали удару по психіатричній лікарні на Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
1081
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