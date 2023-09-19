Россияне сбросили авиабомбу на Купянск: трое погибших

На месте работают все соответствующие службы.

Во вторник, 19 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску в Харьковской области. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате удара оккупационных войск погибли трое гражданских людей. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Глава ОВА отмечает, что информация уточняется.

"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 сентября, около 4 утра, кафиры нанесли удар по психиатрической больнице на Херсонщине.

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