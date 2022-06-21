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Росіяни ракетою вдарили по метро Харкова: є поранений

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Росіяни ракетою вдарили по метро Харкова: є поранений

Ілюстрація / Фото: Харківський метрополітен

Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту Харківського метрополітену.

Окупаційні війська, які диктатор Путін відправив на війну проти України, вдарили по інфраструктурі метро Харкова 20 червня. Пошкоджено щонайменше три потяги. Також поранено людину.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко під час спілкування із журналістами.

"Було завдано удару по інфраструктурі харківського метрополітену. Зокрема, за місцем розташування поїздів метрополітену. В результаті чого було пошкоджено щонайменше три потяги, які обслуговують харківській метрополітен. Поранено працівника. Це середній ступінь тяжкості, будемо сподіватись, що загрози життю не буде", - сказав він.

На його думку, подібні удари армії РФ – "це крик розпачу, бажання, щоб мешканці почали панікувати та знову масово їхати з міста".

Раніше Росія ракетами обстріляла приватне підприємство на Харківщині.

Нагадаємо, окупанти стягують техніку у Харківську область з території РФ.

Як повідомлялося, у Харкові випускник технікуму своїм хлібом рятував місто від голоду.

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