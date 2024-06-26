Росіяни вербують українських підлітків для диверсій: що про це відомо

Спочатку росіяни просять надати фотографії або опис того, що відбувається навколо під приводом того, що вони проводять соцдослідження або хочуть написати новину.

Росія вербує українських підлітків для використання у протиправних діях. Через маніпуляції, психологічний тиск або грошову винагороду дітей намагаються залучити до виконання диверсійних завдань.

Як убезпечити від цього дитину і куди звертатися, якщо це сталося, в ефірі “Громадського радіо” розповів начальник управління департаменту Кіберполіції Євгеній Панченко.

“Росіяни використовують усі можливі соцмережі. Будь-де, де є можливість здійснити листування з користувачем. Переважна більшість таких контактів зараз відбувається в Telegram”, — зазначив він.

За словами Євгенія Панченка, росіяни переважно використовують не пряме прохання щось зробити. Починається спілкування доволі спокійно.

“Спочатку росіяни просять надати фотографії або опис того, що відбувається навколо під приводом того, що вони проводять соцдослідження або хочуть написати новину. Таким чином підводять до складніших завдань, які пізніше можуть бути пов’язані зі знищенням майна. Зокрема майна військовослужбовців. Лінію спілкування вони будують залежно від того, ким є людина. Дивляться на її профіль в соцмережах”, — сказав Панченко.

Він впевнений, що люди, які вербують українських підлітків, розуміють, яким чином викликати симпатію та довіру: “Це хороші психологи. Після того, як вони викликають довіру, підключають фінансові механізми. Пишуть вони українською. Але адаптуються. Дивляться якою мовою спілкується певний підліток у постах і коментарях, наприклад, і підлаштовуються”.

Найбільше випадків вербування підлітків фіксується у великих регіонах.

“Були викриті факти вербування в Одесі, Києві, Дніпрі. Немає статистики переваги якогось міста. Методи вербування постійно змінювалися. Саме такий вигляд, як зараз, з’явився приблизно пів року тому. Кричущі випадки відбулися останні 2 місяці. На сьогодні їх зафіксовано 15. Понад 6 розкрито. Судячи з результатів, замовники скоєних злочинів перебувають у Росії”, — зауважив Панченко.

Що робити батькам, щоб убезпечити своїх дітей: поради

У комендантську годину діти мають бути вдома. Якщо у дитини з’явилися фінансові активи, яких раніше не було, зверніть на це увагу. Розмовляти з дитиною. Налагоджувати довірливі стосунки.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше вдається до шантажу та фінансових стимулів з метою найняти німців для шпигунства. Це відбувається на тлі видворення з Європи близько 600 російських дипломатів.

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