Грузія – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 26 червня у Гельзенкірхені, початок – о 22:00 за київським часом.

У середу, 26 червня, збірні Грузії та Португалії позмагаються в матчі заключного третього туру групи F фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів Португалія з 6 очками гарантувала собі вихід до плейоф з першого місця. Далі розташувалися Туреччина (3 бали), Чехія (1) та Грузія (1), які продовжують претендувати на потрапляння до 1/8 фіналу.

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Паралельно з матчем Грузія – Португалія в іншому поєдинку останнього туру групи F зійдуться Чехія та Туреччина

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Грузія – Португалія

В Україні поєдинок Грузія – Португалія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Грузія – Португалія

За оцінками нашого партнера-букмекера, очевидним фаворитом поєдинку є збірна Португалії. На перемогу Кріштіану Роналду та Ко можна поставити з коефіцієнтом 1,42. Нічия – 4,90. Виграш Грузії стане великою сенсацією – 7,90.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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