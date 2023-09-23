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Росіяни вивели в море надводні ракетоносії: ракетну загрозу підвищено

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вивели в море надводні ракетоносії: ракетну загрозу підвищено

Ракетоносій. / Фото: Associated Press

Ще зранку ракетоносії в морі були відсутні.

У суботу, 23 вересня, російська окупаційна армія збільшила кількість кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні перебуває два надводні ракетоносії.

Про це повідомляють  Сили оборони півдня. 

В акваторії моря перебуває один з малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М" і фрегат "Адмірал Макаров". Їхнє спорядження - до 16 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози значно підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що ще зранку військові інформували про те, що ворожі ракетоносії заведені в пункти базування.

Нагадаємо, українські військові вважають, що Росія накопичує "Калібри". Адже країна-агресорка скоротила використання обстріли України цими ракетами морського базування.

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Дата публікації
Перегляди
123
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