Росіяни вивели в море надводні ракетоносії: ракетну загрозу підвищено

Ще зранку ракетоносії в морі були відсутні.
У суботу, 23 вересня, російська окупаційна армія збільшила кількість кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні перебуває два надводні ракетоносії.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
В акваторії моря перебуває один з малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М" і фрегат "Адмірал Макаров". Їхнє спорядження - до 16 ракет типу "Калібр".
"Рівень ракетної загрози значно підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте до укриття", - йдеться у повідомленні.
Слід зауважити, що ще зранку військові інформували про те, що ворожі ракетоносії заведені в пункти базування.
Нагадаємо, українські військові вважають, що Росія накопичує "Калібри". Адже країна-агресорка скоротила використання обстріли України цими ракетами морського базування.