Росіяни, ймовірно, обстріляли Чаплине з РСЗВ "Торнадо-С" - Повітряні сили ЗСУ

Водночас остаточно про тип зброї можна буде говорити лише за висновком вибухотехніків.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ "Торнадо С". Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет - їхні двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому окупанти обстріляли Чаплине. За його словами, найімовірніше, вони могли переплутати місце удару.

Серед 22 загиблих від ракет у Чаплиному - двоє дітей

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