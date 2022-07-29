Росіяни з Мі-8 обстріляли Харківську область

Пара вертольотів Мі-8 російської армії, яку диктатор Путін відправив нищити Україну, завдала удару неподалік Старого Салтова.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу 29 липня.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони Харкова. Під обстріл також потрапили: Рідне, Уди, Дементіївка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине.

"На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, уночі після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" у центрі Харкова - двоповерховий будинок та будівля вишу.

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