Росіяни запустили по Одещині ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі

Російські війська в ніч проти 4 серпня випустили по Одещині протикорабельну ракету "Онікс".
Запущена росіянами протикорабельна ракета "Онікс" розірвалася в повітрі.
Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook.
За його словами, протягом ночі ворог продовжував обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, як в зоні артилерійської досяжності, так і з використанням берегових ракетних комплексів в тимчасово окупованому Криму.
"Так, по Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету "Онікс", яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - сказав Назаров.
Він додав, що 11 одиниць корабельно-катерного складу флоту РФ в Чорному морі продовжують маневри на відстані ракетної недосяжності вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. Напоготові – два ракетні носії з 16 "Калібрами" та три великі десантні кораблі.
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