Російська армія обстріляла Охтирку: є загиблі

Внаслідок російського авіаудару пошкодженого газопровід.

Російська армія у ніч проти понеділка, 14 березня, обстріляла житлові квартили Охтирки у Сумській області.

Про це повідомив керівник Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Рятувальники гасили пожежу, діставали живих людей та тіла загиблих з-під завалів. Врятували чотирьох. Кількість загиблих уточнюється. Завали ще розбирають", - повідомив голова області.

За його словами, в місті авіабомбою зруйнований газопровід.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Тростянці Сумської області росіяни влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції "Тростянець-Смородине". Загарбники виставили на станції свою артилерію і обстрілюють з неї населені пункти.

Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.

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