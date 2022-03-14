Обстріл ракетами телевежі у Рівному: з-під завалів дістали людей

Пошукові роботи продовжуються.

З-під завалів зруйнованої ворожим бомбардуванням телевежі у Рівному вже визволено декількох людей. Всі вони живі.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

“З-під завалів уже визволено декількох людей, вони живі, в нормальному стані. Роботи продовжуються. Зрозуміло, для чого цей удар був здійснений: відрізати планує ворог людей від правдивої інформації і від зв’язку з іншими регіонами.. Ми відновимо радіо і телебачення через вежу, але більшість людей на Рівненщині отримує цю інформацію через додатки та через Інтернет”, - сказав Коваль.

Раніше стало відомо, що російська армія завдала авіаудару по телевежі у Рівненській області: вона піддалася руйнуванню. Через руйнування телевежі в області не працює теле- та радіомовлення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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