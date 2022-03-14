Обстрел ракетами телебашни в Ровно: из-под завалов достали людей

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Из-под завалов разрушенной вражеской бомбардировкой телебашни в Ровно уже освобождены несколько человек. Все они живы.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

“Из-под завалов уже освобождены несколько человек, они живы, в нормальном состоянии. Работы продолжаются. Понятно, для чего этот удар был осуществлен: враг планирует отрезать людей от правдивой информации и от связи с другими регионами. Мы восстановим радио и телевидение через башню, но большинство людей в Ровенской области получает эту информацию через приложения и через Интернет”, — сказал Коваль.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла авиаудар по телевышке в Ровенской области: она подверглась разрушению. Из-за разрушения телебашни в области не работает теле- и радиовещание.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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