Російська армія обстріляла село в Херсонській області: є загиблі

Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Російські окупанти обстріляли село Станіслав у Херсонській області: внаслідок атаки окупантів є загиблі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинуло двоє чоловіків. Крім того, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як повідомлялося, російські окупанти 26 березня обстріляли місто Барвінкове у Харківській області. Внаслідок атаки окупантів загинуло п'ять осіб. Кількість поранених встановлюється. Крім того, пошкоджено приміщення ліцею. Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу.

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