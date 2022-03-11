Російська армія ракетами обстріляла аеродром у Луцьку: є загиблі та постраждалі

Російська армія ракетами обстріляла аеродром у Луцьку: є загиблі та постраждалі

Армія окупантів випустила чотири ракети.

У п'ятницю, 11 березня, російська армія завдала ракетного удару по аеродрому в Луцьку Волинської області.

Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

За його словами, бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети.

"Виявлено (станом на 09:00 — ред.) два загиблих військовослужбовці. Шестеро поранених різного ступеня важкості", - повідомив Погуляйко.

За словами голови ОВА, наразі на місці бомбардування працюють рятувальники.

Як повідомлялося, обстріл стався вранці о 05:45 на аеродромі, що поблизу Луцька. На місці виникла пожежа. До слова, надранок про вибухи в місті почали повідомляти користувачі Мережі та публікувати відповідні відео. У місті оголосили повітряну тривогу.

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