Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет.
Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів.
Агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й за допомогою кібератак. У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.
Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.
"Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу.
"Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої", - йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.
Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.
Нагадаємо, Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу в Україні, через що на початку війни було відключено тисячі модемів.
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