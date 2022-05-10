Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет.

Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів.

Агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й за допомогою кібератак. У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

"Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу.

"Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої", - йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.

Нагадаємо, Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу в Україні, через що на початку війни було відключено тисячі модемів.

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