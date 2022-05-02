Російські окупанти обстріляли Миколаїв: що відомо

Російські окупанти обстріляли Миколаїв: що відомо

Сьогодні ввечері, 2 травня, російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва.

Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики.

Фото: Сєнкевич Online/Telegram

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Рятувальникам Головного управління ДСНС України у Миколаївській області вдалося за пів години ліквідувати пожежу.

Фото: Сєнкевич Online/Telegram

На щастя, внаслідок ворожих обстрілів жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ворог продовжує знищувати об'єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.

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