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Російські окупанти обстріляли Нікополь

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Російські окупанти обстріляли Нікополь

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Обстріл стався близько 21:00, до цього весь день у місті та районі було тихо.

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram.

Повідомляється, що обстріл стався близько 21:00. До цього весь день у місті та районі було тихо, ворожих ударів не зафіксовано.

Наслідки вечірнього обстрілу встановлюються, про потерпілих наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 18 листопада обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). По житлових кварталах Нікополя росіяни випустили понад 40 снарядів. Ніхто не постраждав.

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Дата публікації
Перегляди
50
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