Российские оккупанты обстреляли Никополь

Обстрел произошел около 21:00, до этого весь день в городе и районе было тихо.
Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.
Сообщается, что обстрел произошел около 21:00. До этого весь день в городе и районе было тихо, вражеские удары не зафиксированы.
Последствия вечерних обстрелов устанавливаются, о пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, российская армия в ночь на 18 ноября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По жилым кварталам Никополя россияне выпустили более 40 снарядов. Никто не пострадал.
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