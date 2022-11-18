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Российские оккупанты обстреляли Никополь

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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214
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Российские оккупанты обстреляли Никополь

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Обстрел произошел около 21:00, до этого весь день в городе и районе было тихо.

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

Сообщается, что обстрел произошел около 21:00. До этого весь день в городе и районе было тихо, вражеские удары не зафиксированы.

Последствия вечерних обстрелов устанавливаются, о пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, российская армия в ночь на 18 ноября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По жилым кварталам Никополя россияне выпустили более 40 снарядов. Никто не пострадал.

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Дата публикации
Просмотры
214
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