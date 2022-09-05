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Російські окупанти примусово переводять строковиків на контракт - Генштаб

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Російські окупанти примусово переводять строковиків на контракт - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти примусово переводять строковиків на контракт.

Окупанти почали примусово переводити військових строковиків на контрактну основу. Йдеться про військову частину 1 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, переведення на контракт строковиків унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. 

“Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2500
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