Російські окупанти примусово переводять строковиків на контракт - Генштаб

Окупанти почали примусово переводити військових строковиків на контрактну основу. Йдеться про військову частину 1 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, переведення на контракт строковиків унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років.

“Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

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