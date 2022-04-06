Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 167 дітей

Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 167 дітей

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 167 дітей, зросла і кількість поранених - їх 279.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 6 квітня 2022 року понад 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 167 дітей загинуло та понад 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості. За отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що 25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів житлових будинків в селах Мала Рогань та Вільхівка військовими РФ загинула 13-річна дівчинка. 4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки Донецькій області поранено двох малолітніх дітей.

Зазначається, що триває примусове вивезення дітей з України до Російської Федерації. Із лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр м. Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні. Матір-виховательку Дитячого будинку сімейного типу разом з її дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезено з м. Маріуполя Донецької області до міста Саранськ Російської Федерації.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 закладів освіти, 83 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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