Російський військовий убив та розчленував фермера на Харківщині

Під час окупації частини Харківської області військовий російської армії вбив, розчленував та спалив тіло фермера з Куп'янського району. Слідчі з'ясували ім'я окупанта, йому заочно повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокуратури.

"За даними слідства, 31 липня 2022 року військовослужбовець 7 окремого мотострілецького полку, який є уродженцем Курської області РФ, разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у с. Безмятежне Куп’янського району. Власником ферми був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його "вуйком". Військовий вийшов з автівки та сказав фермеру підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли той підійшов, військовослужбовець вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці", - йдеться уповідомленні відомства.

Після цього російський військовий розчленував тіло вбитого, частину поклав до автівки, на якій приїхали окупанти, та підпалив. Щоб приховати злочин, він забрав залишки тіла фермера та викинув їх дорогою до с. Вишневе Куп'янського району.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в Бериславському районі на Херсонщині виявили останки людей, яких вбили окупанти. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям.

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