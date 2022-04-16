"Руський мір" вщент спалив мисливський маєток президента–втікача Януковича

Коли до будинку приїхали окупанти зустрів їх лише один єдиний охоронець, який був на території маєтку

Один із маєтків президента-втікача Януковича опинився під вогнем окупантів - мисливський дім у заповіднику неподалік Сухолуччя, на Київщині, згорів до цурки. Цей будинок устиг прославитися візитами одіозних політиків та олігархів наближених до сім'ї президента-зрадника. А незадовго до початку повномасштабного вторгнення нові орендарі обладнали там комплекс відпочинку.

Про це йдеться в ТСН.

Маєток розташований на березі Київського водосховища в охоронній зоні дніпровсько-тетерівського заповіднику на Київщині. Тут просто кишить червонокнижними тваринами. Ці мальовничі краєвиди свого часу були мисливськими угіддями, де полювали керівники спочатку радянської, а потім і незалежної України. Відкритими ці місця для людей стали після втечі президента-зрадника Януковича. Та після його втечі все перейшло під опіку держави, а за майном наглядала громадська організація Межигір’я. Тепер замість одного з маєтків - лише попіл. Будинок спалив ворожий снаряд.

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Коли до будинку приїхали окупанти зустрів їх лише один єдиний охоронець, який був на території маєтку, розповідає доглядач Геннадій. "Він не встиг навіть руки до гори підняти, як автоматна черга його звалила на землю", - розповідає про долю охоронця чоловік.

Про те, що тут була стрілянина, свідчить купа гільз на асфальті. Охоронця поранило в плече – про це телефоном він встиг сказати Геннадію. Як і те, що йому вдалось втекти, потім зв’язок із ним обірвався. А вже після звільнення Київщини на в’їзді до маєтку з’явилась свіжа могила. Геннадій сподівається, в ній не його товариш. "Місцеві, які дістались до будинку після пожежі, знайшли обгорівший труп чоловіка. За тими прикметами, що Анатолій мені казав, що у нього було поранення в плече, а в цієї людини не було поранення в плече, а було поранення в голову.", - каже він.

Без сліз не може дивитись Геннадій і на згарище, яке лишилось від самого мисливського маєтку. Чоловік останні 6 років ним управляв і охороняв від мародерів. І разом із громадською організацією "Межигір’я" створив тут місце відпочинку для дітей АТОвців та своєрідний реабілітаційний центр, для самих бійців.

Меньше ніж за рік до повномасштабного вторгнення держагенство "Арма", яке розпоряджається активами, отриманими корупційним шляхом через конкурс, передала територію мережі готельно-ресторанних комплексів. Тут встигли облаштувати комплекс відпочинку. А на сайті компанії запрошували гостей. Однак, війна ці плани зруйнувала. Від вітальні залишився лише камін. Біля будинку залишилась альтанка на березі моря.

Один із маєтків президента-втікача Януковича опинився під вогнем окупантів

Температура горіння була настільки високою, що палав не лише будинок, а й зелені насадження навколо нього. Та будь-яка природа навіть після пожежі здатна до відновлення. Молоді паростки пробиваються зі згорілої землі. І як би Росія не намагалася нищити наші міста так буде і з Україною, бо ми все відбудуємо.

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