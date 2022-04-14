"Сакральна дата": в Міноборони спрогнозували дії Росії в Україні після 9 травня

Окупанти продовжують накопичувати військову силу для наступу.

У Міноборони України не очікують, що після 9 травня Росія припинить бойові дії, адже цей день, а також День незалежності – дві ключові дати для росіян, "коли вони намагаються більше капостей нам зробити, тому, можливо, це і не безпідставно".

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Вона наголосила, що окупанти продовжують накопичувати військову силу для наступу на Україну. Київ теж залишається метою ворога і загрози зберігаються для всієї країни.

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"У ворога була амбіція пройтися 9 травня по Києву – і, мабуть, з тих планів і чуток зараз йде така інтерпретація, що до 9 варто почекати..." – сказала Маляр.

Вона пояснила, що почерк російського КДБ та армії полягає в тому, що вони все намагаються приурочити до якихось історичних дат.

"А 9 травня – це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будують на цій даті. День незалежності і 9 травня – це для них дві ключові дати, коли вони намагаються більше капостей нам зробити, тому, можливо, це і не безпідставно", – зауважила заступниця міністра.

Нагадаємо, з перехоплених телефонних розмов російських окупантів стало відомо, що якщо їм не вдасться виконати поставлене завдання у війні до 10 травня, "Путін наказав з землею все зрівняти".

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