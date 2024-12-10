СБУ повідомила про підозру "кадирівцю", який катував жінку на Луганщині

Українка, яку катували окупанти, змогла втекти на підконтрольну Україні територію, та розповісти про злочин.
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру бійцю російського спецпідрозділу "Ахмат" Магомеду Уздорбієву, який причетний до катування місцевої старости в селищі Макіївка у Сватівському районі Луганської області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Повідомляється, що за даними слідства, 12 квітня 2022 року група "кадирівців", до складу якої входив Уздорбієв, увірвалася до оселі місцевої старости в селищі Макіївка, що у Сватівському районі Луганської області. Окупанти, проводячи так звані "зачистки" для встановлення окупаційного режиму, викрадали місцевих жителів і грабували приватне майно.
Уздорбієв і його спільники знайшли на комп’ютері жінки проукраїнські світлини, після чого вони зв’язали її, вивезли до катівні, розташованої в захопленій гімназії. Там жінку катували електрострумом і били металопластиковою трубою. Окупанти вимагали від неї інформацію про місця проживання родин українських військових, а також про місця, де вона сховала українські прапори, які забрала з гімназії під час захоплення селища.
Через кілька годин катувань, під загрозою вбивства, жінку відпустили додому, вимагаючи, щоб вона за два дні принесла "потрібні" відомості. Проте потерпілій вдалося потайки вибратися з селища і дістатися на територію, підконтрольну Україні, не надавши окупантам жодної інформації про військових чи їхні родини.
Судово-медична експертиза підтвердила тяжкі тілесні ушкодження, завдані жінці під час катувань. На підставі зібраних доказів Служба безпеки України повідомила Магомеду Уздорбієву про підозру за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою.
Нині тривають заходи з пошуку та покарання воєнного злочинця.
Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особу чергового російського воєнного злочинця. 24-річний Олександр Тамрян брав участь у катуваннях цивільного населення під час окупації частини території Київської області.
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