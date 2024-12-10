СБУ повідомила про підозру "кадирівцю", який катував жінку на Луганщині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру бійцю російського спецпідрозділу "Ахмат" Магомеду Уздорбієву, який причетний до катування місцевої старости в селищі Макіївка у Сватівському районі Луганської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що за даними слідства, 12 квітня 2022 року група "кадирівців", до складу якої входив Уздорбієв, увірвалася до оселі місцевої старости в селищі Макіївка, що у Сватівському районі Луганської області. Окупанти, проводячи так звані "зачистки" для встановлення окупаційного режиму, викрадали місцевих жителів і грабували приватне майно.

Уздорбієв і його спільники знайшли на комп’ютері жінки проукраїнські світлини, після чого вони зв’язали її, вивезли до катівні, розташованої в захопленій гімназії. Там жінку катували електрострумом і били металопластиковою трубою. Окупанти вимагали від неї інформацію про місця проживання родин українських військових, а також про місця, де вона сховала українські прапори, які забрала з гімназії під час захоплення селища.

Через кілька годин катувань, під загрозою вбивства, жінку відпустили додому, вимагаючи, щоб вона за два дні принесла "потрібні" відомості. Проте потерпілій вдалося потайки вибратися з селища і дістатися на територію, підконтрольну Україні, не надавши окупантам жодної інформації про військових чи їхні родини.

Галина Глобчаста після катувань. Фото: сімейний архів

Судово-медична експертиза підтвердила тяжкі тілесні ушкодження, завдані жінці під час катувань. На підставі зібраних доказів Служба безпеки України повідомила Магомеду Уздорбієву про підозру за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Нині тривають заходи з пошуку та покарання воєнного злочинця.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особу чергового російського воєнного злочинця. 24-річний Олександр Тамрян брав участь у катуваннях цивільного населення під час окупації частини території Київської області.

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