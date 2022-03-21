Аеропорт "Шереметьєво" відправив 40% персоналу у простій через санкції

Кінцевої дати завершення простою наразі немає.

Найбільший аеропорт Росії "Шереметьєво" відправив 40% персоналу у простій.

Про це пише видання "Известия".

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Через санкції проти РФ та закриття повітряного простору для російських літаків пасажиропотік аеропорту "критично" знизився. 6-7 тисяч осіб відправляються у простій від 16 березня цього року, зазначив гендиректор аеропорту Михайло Василенко. Це офісний персонал та решта співробітників.

Працівникам будуть сплачувати 2/3 окладу. Кінцевої дати завершення простою наразі немає.

Аеропорт також призупиняє всі інвестпроєкти та закриває третій термінал. Варто зазначити, середня чисельність персоналу "Шереметьєво" 2020 року складала 18 159 осіб.

Раніше стало відомо, що московський аеропорт "Шереметьєво" від 15 березня зупиняє роботу пасажирського терміналу D через запроваджені обмеження у сфері міжнародних авіаперевезень у зв'язку з нападом Росії на Україну. У "Шереметьєво" тепер працюватимуть лише два термінали.

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