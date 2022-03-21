Аэропорт "Шереметьево" отправил 40% персонала в простой из-за санкций

Конечной даты завершения простоя пока нет.

Крупнейший аэропорт России "Шереметьево" отправил 40% персонала в простой.

Об этом пишет издание "Известия".

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Из-за санкций против РФ и закрытия воздушного пространства для российских самолетов пассажиропоток аэропорта "критически" снизился. 6-7 тысяч человек отправляются в простой с 16 марта этого года, отметил гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Это офисный персонал и остальные сотрудники.

Работникам будут оплачивать 2/3 оклада. Конечной даты завершения простоя пока нет.

Аэропорт также приостанавливает все инвестпроекты и закрывает третий терминал. Стоит отметить, что средняя численность персонала "Шереметьево" в 2020 году составляла 18 159 человек.

Ранее стало известно, что московский аэропорт "Шереметьево" с 15 марта останавливает работу пассажирского терминала D из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок в связи с нападением России на Украину. В "Шереметьево" теперь будут работать всего два терминала.

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