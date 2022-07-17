"Шокова терапія для росіян": Піонтковський про терміни повернення Херсона

Битва за Херсон стане вирішальною у війні Росії проти України.

Про це політолог та публіцист Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю ВВС.

"Росіяни мають намір взяти Слов'янськ, а українці – звільнити окупований Херсон. Це один із найгостріших моментів війни. Саме битва за Херсон стане вирішальною в російсько-українській війні. Крім військового, звільнення міста матиме величезне політичне, психологічне і символічне значення для обвалу масової підтримки путінської так званої "спецоперації" серед російської еліти та громадян", - вважає він.

На його думку, влітку Україна поверне Херсон.

"Думаю, це станеться у серпні. Контрнаступ i звільнення окупованого Херсона стане шоковою терапією для росіян. Я маю на увазі, для того глибинного телевізійного люду, зомбованого пропагандою. І всередині путінського бункера. Кожному соратнику Путіна буде зрозуміло, що війну програно. Після цього розпочнеться падіння режиму", - зазначив він.

За його прогнозами серйозні політичні зміни всередині Росії відбудуться швидко, але при владі будуть "такі самі негідники, які разом із Путіним відповідальні за цю війну".

"Я не маю на увазі прихід певних демократичних сил. Ні, до влади прийдуть такі самі негідники, які разом із Путіним відповідальні за цю війну. Та вони будуть змушені зайняти більш реалістичну позицію. І погодитися на консолідовану формулу Заходу", - вважає він.

Піонтковський наголосив, що після цього можуть розпочатися переговори щодо відновлення повної територіальної цілісності України. Поки російські війська не відійдуть на позиції 23 лютого, Київ не погодиться на припинення вогню.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, що потрібно для швидкого звільнення півдня.

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