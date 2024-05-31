Шольц приголомшив заявою про закриття неба над Україною

Також він сказав, чи може Берлін відправити військовий контингент в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виключає відправку німецьких військ в Україну, а також їхню участь у створенні безпольотної зони над її територією.

Таку заяву канцлера наводить телеканал N-TV.

“Ми не хочемо йти туди (в Україну — Ред.) з нашими солдатами. Це стосується і безрозсудної пропозиції про безпольотну зону. Це означало б лише те, що нам довелося б збивати літаки іншої країни своїми власними”, — сказав він.

За словами Шольца, це б означало, що Німеччина “перебуває у стані війни”, однак війні між Північноатлантичним Альянсом і Росією необхідно запобігти.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окупаційна армія Росії щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів на війні проти України.

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