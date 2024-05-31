Уряд значно підвищив тариф на електроенергію для населення — ЗМІ

Новий тариф набуває чинності від 1 червня 2024 року та діятиме до кінця квітня 2025 року.

У п’ятницю, 31 травня, на засіданні Кабінету міністрів затверджено новий тариф на електроенергію для населення. Він буде становити 4,32 грн/кВт, тобто майже на 2 гривні більше, ніж чинний досі.

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на власні джерела в уряді.

Новий тариф набуває чинності від 1 червня 2024 року та діятиме до кінця квітня 2025 року.

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Рішенням уряду також передбачено зміни для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками. Для них діятиме окремий тариф, за яким споживання до 2000 кВт на місяць коштуватиме так, як і тепер, 2,64 грн/кВт, а все, що понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує ухвалити рішення про зміну формули оплати населенням послуги електропостачання. За попередньою пропозицією спожиту електроенергію до 100 кВт можна було б оплатити за чинним тарифом (2,64 грн/кВт), а все, що понад 100 кВт коштувало б 4,80 грн/кВт.

Нагадаємо, що заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомляла про заплановану на сьогодні зміну тарифу, але не озвучувала остаточної цифри.

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