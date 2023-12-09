Син Трампа оскандалився заявою про "програш України"

Син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України і заявив, що "Україна вже програла війну з Росією".

Про це пише Newsweek.

"Немає більше великих воєн, немає більше фінансування військово-промислового комплексу! Для тих з вас, хто ідіоти, Україна програла цю війну досить давно, ми просто тримаємо їх на системі життєзабезпечення з нескінченними грошима!",- сказав він.

Трамп-молодший також висловився проти продовження фінансування війни з боку США, звинувативши НАТО в тому, що воно надмірно покладається на американську підтримку.

Нагадаємо, у Байдена розповіли, скільки ще можуть гарантувати військову допомогу Україні.

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