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Син Трампа оскандалився заявою про "програш України"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Син Трампа оскандалився заявою про "програш України"

Дональд Трамп-молодший / Фото: Associated Press

Трамп-молодший висловився проти "продовження фінансування війни".

Син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України і заявив, що "Україна вже програла війну з Росією". 

Про це пише Newsweek. 

"Немає більше великих воєн, немає більше фінансування військово-промислового комплексу! Для тих з вас, хто ідіоти, Україна програла цю війну досить давно, ми просто тримаємо їх на системі життєзабезпечення з нескінченними грошима!",- сказав він.

Трамп-молодший також висловився проти продовження фінансування війни з боку США, звинувативши НАТО в тому, що воно надмірно покладається на американську підтримку.

Нагадаємо, у Байдена розповіли, скільки ще можуть гарантувати військову допомогу Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2792
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