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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення знищено понад 554 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

В окупантів "мінус" 36 артсистем і 51 БпЛА.

Станом на ранок 10 липня 2024 року ЗСУ знищили 554 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько - 554510 (+1100) осіб, 
  • танків - 8180 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 15715 (+11) од,
  • артилерійських систем - 15051 (+36) од,
  • РСЗВ - 1115 (+0) од,
  • засоби ППО - 883 (+3) од,
  • літаків - 361 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11973 (+51),
  • крилаті ракети - 2389 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20269 (+57) од,
  • спеціальна техніка - 2531 (+15).

Як повідомлялося, в Росії почали ховати у братських могилах своїх військових, які загинули під час вторгнення до України. Повідомляється, що наразі там ховають тих загарбників, особи яких встановити не вдалося.

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