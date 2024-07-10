Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 10 липня 2024 року ЗСУ знищили 554 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько - 554510 (+1100) осіб,

танків - 8180 (+2) од,

бойових броньованих машин - 15715 (+11) од,

артилерійських систем - 15051 (+36) од,

РСЗВ - 1115 (+0) од,

засоби ППО - 883 (+3) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11973 (+51),

крилаті ракети - 2389 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20269 (+57) од,

спеціальна техніка - 2531 (+15).

Як повідомлялося, в Росії почали ховати у братських могилах своїх військових, які загинули під час вторгнення до України. Повідомляється, що наразі там ховають тих загарбників, особи яких встановити не вдалося.