Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

В окупантів "мінус" 36 артсистем і 51 БпЛА.
Станом на ранок 10 липня 2024 року ЗСУ знищили 554 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько - 554510 (+1100) осіб,
- танків - 8180 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 15715 (+11) од,
- артилерійських систем - 15051 (+36) од,
- РСЗВ - 1115 (+0) од,
- засоби ППО - 883 (+3) од,
- літаків - 361 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11973 (+51),
- крилаті ракети - 2389 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20269 (+57) од,
- спеціальна техніка - 2531 (+15).
Як повідомлялося, в Росії почали ховати у братських могилах своїх військових, які загинули під час вторгнення до України. Повідомляється, що наразі там ховають тих загарбників, особи яких встановити не вдалося.