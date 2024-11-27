Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Станом на ранок 27 листопада 2024-го ЗСУ знищили 735 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 735 410 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9449 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19304 (+48) од,
- артилерійських систем – 20830 (+24) од,
- РСЗВ – 1255 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1005 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64),
- крилаті ракети ‒ 2765 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3687 (+4).
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