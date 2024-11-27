Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 27 листопада 2024-го ЗСУ знищили 735 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1580 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 735 410 (+1580) осіб,

танків ‒ 9449 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 19304 (+48) од,

артилерійських систем – 20830 (+24) од,

РСЗВ – 1255 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1005 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64),

крилаті ракети ‒ 2765 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3687 (+4).

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