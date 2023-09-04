Скільки Україні коштує один день війни — деталі від Резнікова

День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів. Громадяни України працюють і сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі і на армію.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

“Візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся”, — говорить Резніков.

“Тому несправедливо пред’являти претензії державі — військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так. Насправді це роблять громадяни України — ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі і на армію”

Він додав, що армія сьогодні — найбільший споживач коштів.

“Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки”, — резюмував Резніков.

Нагадаємо, 4 вересня Резніков повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України.

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