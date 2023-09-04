Сколько Украине стоит один день войны – детали от Резникова

День войны стоит Украине 100 миллионов долларов. Граждане Украины работают и платят налоги и эти налоги уходят в бюджет, а из этого бюджета уходят в том числе и на армию.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

“Возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», – говорит Резников.

“Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей до парламента, правительства, Президента, что все делают волонтеры. Это не так. На самом деле это делают граждане Украины — работающие, потому что они платят налоги и эти налоги уходят в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию”.

Он добавил, что армия сегодня – крупнейший потребитель средств.

“Но средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги”, — резюмировал Резников.

Напомним, 4 сентября Резников сообщил, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

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