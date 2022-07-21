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"Скоро буде жест доброї волі": Арестович про долю окупантів у Херсоні

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"Скоро буде жест доброї волі": Арестович про долю окупантів у Херсоні

Скриншот з відео

Арестович певен, що скоро окупанти знайдуть причину, аби виправдати свою майбутню втечу з Херсонщини.

Російські окупанти найближчим часом покинуть територію Херсонської області, а у Кремлі скажуть, що це черговий "жест доброї волі".

Так вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, про що він заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Найближчим часом буде "добра воля". "Добра воля" заключатиметься в тому, що Путін скаже: "Щоб забезпечити перевезення зерна російські війська залишили Херсонську область". Хотіли референдум, а потім з доброї волі вирішили "валити", – переконаний Арестович.

Нагадаємо, "жестом доброї волі" Росія назвала ганебну втечу своїх військових з острова Зміїний.

Раніше російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський спрогнозував терміни деокупації Херсона.

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