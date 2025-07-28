Український військовий / © Getty Images

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Українські військові мають успіхи на фронті у Сумській області та проводять активні дії проти російської армії.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян», — йдеться в лаконічній заяві.

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Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 липня поінформував, що українські війська продовжують стримувати ворога на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони зупинили дев’ять штурмових дій російської армії.

Нагадаємо, 27 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники звільнили від загарбників Кіндратівку на Сумщині, і що там тривають стабілізаційні заходи. Своєю чергою ворог скаржиться, що російські окупанти зазнали там розгрому та відступили з великими втратами.