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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сили оборони України мають успіхи на Сумщині — ЦПД

На Сумщині українські захисники продовжують активні дії проти ворога.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Український військовий

Український військовий / © Getty Images

Українські військові мають успіхи на фронті у Сумській області та проводять активні дії проти російської армії.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян», — йдеться в лаконічній заяві.

Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 липня поінформував, що українські війська продовжують стримувати ворога на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони зупинили дев’ять штурмових дій російської армії.

Нагадаємо, 27 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники звільнили від загарбників Кіндратівку на Сумщині, і що там тривають стабілізаційні заходи. Своєю чергою ворог скаржиться, що російські окупанти зазнали там розгрому та відступили з великими втратами.

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