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- Війна
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Сили оборони України мають успіхи на Сумщині — ЦПД
На Сумщині українські захисники продовжують активні дії проти ворога.
Українські військові мають успіхи на фронті у Сумській області та проводять активні дії проти російської армії.
Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
«На Сумщині Сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян», — йдеться в лаконічній заяві.
Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 липня поінформував, що українські війська продовжують стримувати ворога на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони зупинили дев’ять штурмових дій російської армії.
Нагадаємо, 27 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники звільнили від загарбників Кіндратівку на Сумщині, і що там тривають стабілізаційні заходи. Своєю чергою ворог скаржиться, що російські окупанти зазнали там розгрому та відступили з великими втратами.