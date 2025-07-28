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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Силы обороны Украины имеют успехи на Сумщине — ЦПД

На Сумщине украинские защитники продолжают активные действия против врага.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Украинский военный

Украинский военный / © Getty Images

Украинские военные имеют успехи на фронте в Сумской области и проводят активные действия против российской армии.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«На Сумщине Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян», — говорится в лаконичном заявлении.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 28 июля проинформировал, что украинские войска продолжают сдерживать врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Силы обороны остановили девять штурмовых действий российской армии.

Напомним, 27 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники освободили от захватчиков Кондратовку на Сумщине, и что там продолжаются стабилизационные мероприятия. В свою очередь враг жалуется, что российские оккупанты потерпели там разгром и отступили с большими потерями.

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