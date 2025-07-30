Сирський хоче навчати мобілізованих під землею: що відомо

Олександр Сирський / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після чергового удару РФ по навчальному полігону, заявив, що підготовка військових має бути максимально переведена під землю.

Про це він написав у соцмережах за підсумками щомісячної наради з питань підготовки.

Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

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«У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів — вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги й появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво» — заявив головком ЗСУ.

Під час наради також обговорили також стан підготовки самого інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання інструкторів на території країн-партнерів.

«Головне — це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна», — підсумував Сирський.

Удари по українських полігонах і навчальних центрах

Нагадаємо, що вчора, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ. Вчора повідомлялося про як мінімум трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

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Про попередній удар по полігону повідомлялося 22 червня на Херсонщині. Тоді писали про трьох загиблих і 14 поранених.

За словами речника Сухопутних військ, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, тому отримали поранення.

Через удар по полігону подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ Михайло Драпатий. Причиною він назвав російський удар по навчальному центру ЗСУ 1 червня, внаслідок якого загинуло 12 людей і 60 дістали поранення.

Незадовго до цього, наприкінці травня російські війська завдали удару по полігону в Сумській області — тоді загинули шестеро бійців, ще понад десятеро поранені.

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