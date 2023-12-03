Танкова атака ЗСУ на ворожі позиції: епічне відео з поля бою

У Мережі з’явилося відео потужної атаки українських танків на позиції ворога.

Відповідне кадри опубліковані на Facebook-сторінці 63-ї окремої механізованої бригади.

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Бойові машини атакували російські позиції на Луганщині, в районі Діброви на Кремінському напрямку, і рознесли окупантів дощенту.

У коментарі до опублікованого відео зауважили, що росіяни наосліп намагалися втікати від важкого і смертоносного металу.

Потужна танкова атака ЗСУ на ворожі позиції

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео штурмових дій ЗСУ та динамічних ближніх боїв на позиціях окупантів на Бахмутському напрямку.

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