Танкова атака ЗСУ на ворожі позиції: епічне відео з поля бою

Окупантів рознесли дощенту.
У Мережі з’явилося відео потужної атаки українських танків на позиції ворога.
Відповідне кадри опубліковані на Facebook-сторінці 63-ї окремої механізованої бригади.
Бойові машини атакували російські позиції на Луганщині, в районі Діброви на Кремінському напрямку, і рознесли окупантів дощенту.
У коментарі до опублікованого відео зауважили, що росіяни наосліп намагалися втікати від важкого і смертоносного металу.
Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилося відео штурмових дій ЗСУ та динамічних ближніх боїв на позиціях окупантів на Бахмутському напрямку.
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