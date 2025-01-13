Тенденція вкрай невтішна: DeepState про ситуацію у Торецьку

Тим часом у Мережі показали, який вигляд зараз має Торецьк, який стає ще одним містом-привидом.

Росіяни знову відчутно просунулися вперед у частково окупованому Торецьку Донецької області та контролюють уже більшу частину міста.

Про це пише моніторинговий OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією каналу, загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає його під свій контроль. Зокрема, тривають активні бої в центральній частині міста, де багато багатоповерхівок. На жаль, буквально всі вони, за даними DeepState, перейшли під контроль ворога.

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Також часто відбувається фіксація російської піхоти між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому росіяни постійно намагаються сховатися, вижити та закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста.

"Не буде новиною, якщо в найближчому часі північна частина міста перейде під повний контроль ворога, адже безкінечне застосування піхоти, яку важко знаходити серед забудов, дається взнаки. Ураження по окупантах у більшості випадків здійснюється fpv-дронами та скидами з Mavic, що демонструє ці засоби як основні зі знищення ворога, і це черговий доказ того, наскільки ці засоби необхідні нашим військовим і яким важливим є долучення суспільства в закритті цієї потреби", – розповідає DeepState.

Карта Торецька / Фото: Deepstatemap

Крім того, тривають бої в мікрорайоні "Забалка", який росіяни практично весь окупували. Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але українські підрозділи, які тримають оборону в цій зоні відповідальності, "множать усі спроби ворога на нуль".

"Битва за місто триває", – підсумували в каналі.

Тим часом у Мережі показали, який вигляд зараз має місто Торецьк, де тривають кровопролитні бої. На кадрах видно, що в місті не залишилося цілих житлових будинків і цивільного населення. Торецьк стає ще одним містом-привидом.

Ще одне місто-привид: у Мережі показали, який вигляд має Торецьк

Раніше повідомлялося, що росіяни зруйнували позиції ЗСУ біля Часового Яру та Торецька.

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