Тенденция крайне неутешительна: DeepState о ситуации в Торецке

Между тем, в Сети показали, как выглядит сейчас Торецк, который становится еще одним городом-призраком.

Россияне снова ощутимо продвинулись вперед в частично оккупированном Торецке Донецкой области и контролируют уже большую часть города.

Об этом пишет мониторинговый OSINT-проект DeepState.

По информации канала, в общем, тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль. В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, где много многоэтажек. К сожалению, буквально все они по данным DeepState перешли под контроль врага.

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Также происходит частая фиксация российской пехоты между терриконами в северной части Торецкой и западных окрестностях населенного пункта. Эти два района застроены частным сектором, в котором россияне постоянно пытаются укрыться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города.

"Не будет новостью, если в ближайшее время северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки. Поражение по оккупантам в большинстве случаев осуществляется fpv-дронами и сбросами из Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага и это очередное доказательство того насколько эти средства необходимы нашим военным и как важно приобщение общества в закрытии этой потребности", – рассказывает DeepState .

Карта Торецкая / Фото: Deepstatemap

Кроме того, продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который россияне практически весь оккупировали. Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но украинские подразделения, держащие оборону в данной зоне ответственности, "умножают все попытки врага на ноль".

"Битва за город продолжается", — подытожили в канале.

Между тем, в Сети показали, как выглядит сейчас город Торецк, где продолжаются кровопролитные бои. На кадрах видно, что в городе не осталось целых жилых домов и гражданского населения. Торецк становится еще одним городом-призраком.

Еще один город-призрак: в Сети показали, как выглядит Торецк

Ранее сообщалось, что россияне разрушили позиции ВСУ возле Часового Яра и Торецкая.

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